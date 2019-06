Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessore all'urbanistica Pierfrancesco Maran partecipa alla festa di riapertura della piscina Guido RomanoPiscina Guido Romano, via Andrea Maria Ampère 20 (ore 14.30)REGIONEL'assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli partecipa a Desenzano del Garda (BS), al concerto inaugurale della VII edizione del 'Garda Lake Music Academy Master 2019'.Chiostro Museo Rambotti, via Anelli 42, Desenzano del Garda/BS (ore 20.30)VARIEIl Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio partecipa a "Le Oaks d'Italia - Il Gran Premio di Milano".Ippodromo Snai di San Siro, Terrazza Palazzina del Peso, Piazzale dello Sport 16 (ore 15.30)A Villa Arconati si celebra il Genio di Leonardo con la conferenza "Riflessioni dall'esperienza di collaborazione didattica fra il Politecnico di Milano- Scuola del Design e FAR" con interventi di Francesco Scullica, Gisella Veronese e Mauro Afro Borella- Politecnico di Milano-Scuola del Design. A seguire inaugurazione della mostra curata dagli studenti del Politecnico di MilanoVilla Arconati, Via Madonna Fametta 1 (ore 15.30)(Rem)