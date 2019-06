Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:REGIONE-Il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, partecipa alla manifestazione tradizionale 'Infiorata 2019 di Genzano di Roma'.Genzano di Roma, sala Consiliare del Municipio - ingresso da via Tevere (ore 10:50)VARIE- Prende il via la due giorni all’insegna di "100 vele". Patrocinata dal Municipio X, l’iniziativa vede la partecipazione di tutti i circoli velici delLitorale romano con una regata d’altura da 9 miglia e con le piccole derive che affronteranno un percorso di 4 miglia.Porto turistico di Roma (ore 11)- In occasione della festività del Corpus Domini, papa Francesco sarà nel quartiere romano di Casal Bertone: alle ore 18 presiederà la celebrazione eucaristica sul sagrato della parrocchia di Santa Maria Consolatrice. Al termine della messa si svolgerà la processione con il santissimo sacramento nelle strade della zona, che sarà guidata dal cardinale vicario Angelo De Donatis. (Rer)