Roma: Raggi, grazie a comandante Di Maggio. Insieme al lavoro per rilancio del corpo di Polizia locale

- "Voglio ringraziare il comandante del corpo di Polizia locale di Roma Capitale Antonio Di Maggio che, nonostante abbia raggiunto l’età pensionabile, ha accettato di proseguire il suo lavoro con la nostra amministrazione a titolo gratuito". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Lo ringrazio per il suo impegno e per le sfide importanti che sta portando avanti per la tutela della nostra città e dei suoi abitanti. Il suo lavoro - aggiunge Raggi - unito a quello dell’amministrazione con le nuove assunzioni, sta consentendo un importante rilancio del corpo di Polizia locale che è sempre in prima linea per contrastare illegalità e degrado. Buon lavoro comandante". (Rer)