Maltempo: Comune, Seveso tornato nei limiti ordinari, in discesa livelli del Lambro

- Torna nei limiti ordinari il Seveso, dopo le due esondazioni di questa mattina. Lo comunica l'Amministrazione comunale. Tutta la viabilità precedentemente interrotta è stata ripristinata, mentre sono ancora in servizio i mezzi Amsa per terminare la pulizia delle strade. In via di conclusione anche l'intervento nel sottopasso Negrotto, grazie al lavoro di Protezione civile e Amsa, mentre tutti gli altri sottopassi sono già stati riaperti. I livelli del Lambro sono in lenta discesa ma restano alti, in caso di necessità sarà attivato il piano di evacuazione della comunità - composta da circa 80 persone - all'interno del Parco Lambro. Al momento una forte perturbazione sta attraversando le province di Pavia e Piacenza, mentre una leggera perturbazione si registra a nord della provincia di Como. L'allerta regionale si concluderà domattina alle 6. Per la gestione dell'emergenza e il ripristino delle condizioni ordinarie sono stati impiegati 19 mezzi Amsa per la pulizia, oltre 30 pattuglie della Polizia Locale per la gestione della viabilità, 2 squadre di MM per gli interventi idrici e 19 unità della Protezione Civile di Milano e Città Metropolitana. In campo anche Atm, che è prontamente intervenuta per la deviazione delle linee di superficie interessate dal maltempo e la protezione delle stazioni della linee 3 e 5 della metropolitana. (Com)