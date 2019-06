Rocca di Papa: oggi i funerali del delegato cittadino Vincenzo Eleuteri. Comune su pagina Fb, "intero paese stretto attorno a famiglia"

- "Quest’oggi si sono celebrati i funerali del delegato cittadino Vincenzo Eleuteri. Tutta Rocca di Papa ha partecipato alle esequie. Un intero paese si è raccolto attorno al dolore della sua famiglia e dei suoi amici". È quanto si legge sulla pagina Facebook del comune di Rocca di Papa. "Anche l’amministrazione comunale - prosegue il post - rinnova il cordoglio per la tragica scomparsa di Vincenzo, un uomo che ha deciso di dare sé stesso per il bene della collettività, dei propri concittadini, sino all’estremo sacrificio. Un sentito ringraziamento va al presidente della Repubblica Mattarella e al sindaco di Roma Capitale Virginia Raggi per la vicinanza dimostrata e per il loro prezioso sostegno alla città di Rocca di Papa. Si ringraziano, inoltre, il vicario prefettizio Lucia Volpe, il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, il consigliere regionale Marco Cacciatore, i sindaci e le Polizie locali dei comuni limitrofi, il presidente del parco dei Castelli Romani Gianluigi Peduto, il presidente del Consorzio Bibliotecario Castelli Romani Giuseppe De Righi, l’Anci Lazio, i carabinieri del gruppo di Frascati e della stazione di Rocca di Papa, la Polizia locale di Roma Capitale e di Rocca di Papa, la Protezione civile comunale, la Protezione civile Asa, l’associazione Polizia locale comandi del Lazio, il movimento dei Focolari e la Croce Rossa Italiana - Comitato di Colli Albani. E un grande ringraziamento va a ogni singolo cittadino che ha voluto dare un ultimo saluto al nostro grande amico Vincenzo". (Rer)