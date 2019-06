Business news: Giappone, esportazioni verso la Cina in calo del 9,7 per cento a maggio

- La bilancia commerciale giapponese ha registrato il primo deficit da quattro mesi a questa parte a maggio, per effetto del sensibile calo delle esportazioni verso la Cina, causato dalle frizioni commerciali tra quel paese e gli Stati Uniti. Il deficit della bilancia commerciale giapponese è ammontato il mese scorso a 967,1 miliardi di yen (8,9 miliardi di dollari), con le esportazioni che sono calate del 7,8 per cento rispetto all’anno precedente, a 5.840 miliardi di yen, in calo per il sesto mese consecutivo. Le importazioni sono invece calate dell’1,5 per cento, a 6.800 miliardi di yen: il primo calo in tre mesi, secondo i dati ufficiali pubblicati dal ministero delle Finanze giapponese. Le esportazioni giapponesi verso la Cina, inclusi semiconduttori, macchinari industriali e componenti per auto, sono calate del 9,7 per cento su base annua, mentre le importazioni da quel paese sono calate dello 0,9 per cento. (Git)