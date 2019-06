Business news: Pechino sospende importazioni di carne suina dal Canada

- I diplomatici canadesi a Pechino sono stati informati la scorsa settimana della sospensione temporanea delle importazioni di maiale da un distributore del Quebec, Frigo Royal, alcune settimane dopo che i funzionari canadesi avevano avvertito l'industria della carne di un'accurata analisi dei suoi prodotti. Lo riferisce il "China Economic Review" che spiega che gli agenti doganali in Cina abbiano trovato tracce di un additivo per mangimi, la ractopamina, in una spedizione di carne di maiale congelata. La ractopamina è vietata in Cina, ha detto Marie-Claude Bibeau, portavoce del ministro dell'Agricoltura canadese, sebbene autorizzata dalle autorità canadesi per la sicurezza alimentare. "Ci auguriamo che la parte canadese attribuirà grande importanza al caso, che indagherà a fondo la causa del problema e adotterà misure efficaci per garantire la sicurezza dei prodotti a base di carne esportati in Cina", ha detto un rappresentante dell'ambasciata cinese ad Ottawa in una e-mail. (Cip)