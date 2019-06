Business news: Cina-Cambogia, Huawei annuncia installazione fibra ottica a Sihanoukville

- Il colosso tecnologico cinese Huawei ha annunciato un piano, in collaborazione con China Communications Construction, per l'installazione di un cavo di comunicazioni in fibra ottica sottomarino che collegherà Hong Kong a Sihanoukville, in Cambogia. Il piano è stato annunciato durante un incontro tra il ministro dei Trasporti cambogiano, Sun Chanthol e Mark Wong, amministratore delegato di Huawei Cambogia. Wong non ha fornito dettagli sulla data di inizio e di completamento del progetto ma ha affermato che, una volta installato, il cavo offrirà alla Cambogia una connettività affidabile e potenziata. Va Simsorya, portavoce del Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti cambogiano, ha accolto favorevolmente il progetto, spiegando che un cavo sottomarino aumenterà la connettività Internet del paese, progetto particolarmente importante ora che la Cambogia punta a diventare un'economia digitale. (Cip)