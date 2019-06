Business news: Cina, crescita indice dei prezzi al consumo del 3 per cento nel 2019

- Pechino prevede che l'indice cinese dei prezzi al consumo (Ipc), indicatore principale dell'inflazione, aumenterà non più del 3 per cento su base annua nel 2019. Lo ha riferito Lu Yanchun, funzionario della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma che ha fatto le sue osservazioni nel corso di una conferenza sull'industria del carbone. "Si prevede che l'indice crescerà tra il 2 e il 4 per cento su base annua nel 2019: ci sono poche possibilità che la crescita dell’Ipc superi il 3 per cento quest'anno", ha spiegato Lu. A maggio, i prezzi al consumo in Cina sono saliti al livello più alto in 15 mesi con l'Ipc che è cresciuto del 2,7 per cento rispetto a un anno fa, superando il 2 per cento per tre mesi consecutivi. (Cip)