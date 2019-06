Business news: Mohammed bin Salman, restiamo impegnati per futura quotazione Aramco

- L’Arabia Saudita resta impegnata nel percorso per l’offerta pubblica iniziale (Ipo) del 5 per cento della compagnia energetica Aramco, che potrebbe avvenire tra il 2020 e l’inizio del 2021, ma fornire un mercato preciso per la quotazione è “ancora prematuro”. Lo ha dichiarato l’erede al trono saudita, Mohammed bin Salman, in un’intervista rilasciata al quotidiano panarabo con sede a Londra “Asharq al Awsat”. “Continuiamo il nostro impegno per l'offerta pubblica iniziale di Saudi Aramco, ma nelle circostanze appropriate e in modo tempestivo. Come ho già detto in precedenza, mi aspetto che ciò accada tra il 2020 e l'inizio del 2021, ma definire dove avverrà l’Ipo è ancora prematuro”, ha osservato l’erede al trono saudita. Secondo Mohammed bin Salman, “gran parte del lavoro è stato completato con successo”. Tuttavia le tempistiche per la quotazione dipendono da vari fattori tra cui: le condizioni di mercato l’Ipo a causa delle sue dimensioni, e l'acquisizione da parte di Aramco della partecipazione di maggioranza nel colosso petrolchimico Sabic. Per l’erede al trono, quest'ultimo accordo fatto con il Fondo di investimento pubblico saudita (Pif) “è mirato alla creazione di una società energetica e petrolchimica nazionale pienamente integrata che guiderà il settore energetico globale e migliorerà ulteriormente il potenziale di crescita e redditività di Aramco sui mercati petroliferi”. Per quanto riguarda i preparativi per l'Ipo di Aramco, Mohammed bin Salman ha ricordato che Riad ha intrapreso diverse azioni importanti, tra cui l'emissione del sistema di tassazione degli idrocarburi, la riemissione di un accordo di franchising esclusivo, la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione e la pubblicazione della prima relazione finanziaria della compagnia e la revisione delle sue riserve petrolifere. “Tutte queste misure rafforzano la trasparenza, che è un principio fondamentale di Saudi Vision 2030, che si impegna a proteggere gli interessi del regno e quelli dei potenziali investitori”, ha aggiunto. Nell’intervista, l’erede al trono ha descritto lo stato dell’ambizioso programma di riforme Vision 2030, osservando che è passato dalla fase di “pianificazione e progettazione alla realizzazione”. "Quello che sta accadendo nel regno non è semplicemente un insieme di riforme finanziarie ed economiche che mirano ad ottenere cifre specifiche", ma una ristrutturazione globale dell'economia del regno. "Stiamo passando da un'economia rurale a una caratterizzata da produttività e competitività globale", ha dichiarato Mohammed bin Salman. "Sono orgoglioso che il cittadino saudita stia guidando il cambiamento in un momento in cui molti temevano che il programma di riforme avrebbe dovuto affrontare la resistenza a causa delle sue dimensioni e del cambiamento che comporta" nella società, ha aggiunto. (Res)