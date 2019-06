Medio Oriente: Trump all'Iran, “sarò vostro amico se rinunciate al programma nucleare” (2)

- "Speriamo che (gli iraniani) siano intelligenti. Se potessimo rimettere l'Iran sulla giusta strada della ricostruzione economica, sarebbe fantastico", ha detto ancora il presidente degli Stati Uniti. Nel frattempo, Washington continuerà “ad aggiungere sanzioni economiche", ha dichiarato il politico e miliardario repubblicano. Nella serata del 21 giugno, Trump ha ordinato un attacco missilistico contro l’Iran da tre diversi punti, ma lo stesso comandante in capo degli Usa ha spiegato via Twitter di aver fermato l’operazione ad appena 10 minuti dal previsto attacco, dopo aver saputo che esso avrebbe provocato la morte di circa 150 iraniani. "Tutti hanno detto che stavo per fare la guerra e ora dicono che sono una colomba", ha scherzato oggi Trump con i giornalisti. Nulla è deciso, ha spiegato ancora il presidente, affermando di essere circondato da consiglieri con opinioni molto diverse. Il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton è un "falco" che spesso difende "una linea dura", mentre altri sono "su un'altra linea" ma "l'unico che conta sono io", ha sottolineato il presidente degli Stati Uniti. (Was)