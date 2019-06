Mauritania: elezioni presidenziali, affluenza al 30 per cento a metà giornata (3)

- I sei candidati alla presidenza, tra cui l’attivista anti-schiavitù Biram Dah Abeid e l’ex primo ministro del governo di transizione (2005-2007) Sidi Mohamed Ould Boubacar, affrontano un diffuso malcontento tra i giovani che hanno poche prospettive nel vasto e scarsamente popolato paese desertico, dove meno dell'1 per cento della terra è coltivabile, la corruzione è alta e gli stipendi sono bassi. La Mauritania, situata a cavallo fra l'Africa nera e araba, è stato l'ultimo paese al mondo a dichiarare illegale la schiavitù nel 1981. Secondo il Global Slavery Index 2018, circa il 2 per cento della popolazione di 4,42 milioni di abitanti vive ancora da schiavo. Gli altri candidati sono il ministro della Difesa uscente ed esponente del partito di governo Unione per la Repubblica (Upr), Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani; Mohamed Ould Mouloud, una figura storica di opposizione, Kane Hamidou Baba e Mohamed Lemine al-Mourtaji al-Wafi. (Cae)