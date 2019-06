Business news: stampa indiana, colloquio Modi-Trump sul commercio a margine del G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, dovrebbe incontrare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a margine del vertice dei capi di Stato e di governo in programma il 28 e 29 giugno a Osaka, in Giappone. I due leader dovrebbero riunirsi anche col premier giapponese, Shinzo Abe, nel formato trilaterale Giappone-Stati Uniti-India (Jai). Lo riferisce il quotidiano “The Times of India”. Il colloquio Modi-Trump dovrebbe avere tra i temi prioritari quello del commercio. L’incontro sarà preceduto da quello tra il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, e il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in arrivo in India per una visita ufficiale, e da quello tra il ministro del Commercio indiano, Piyush Goyal, e il rappresentante Usa per il Commercio, Robert Lighthizer. (Inn)