Business news: Cina investe 42 milioni di dollari per progetti in Ruanda

- La Cina e il Ruanda hanno firmato a Kigali un accordo di cooperazione economica e tecnica in base al quale il governo di Pechino fornirà al governo del Ruanda una sovvenzione di 42 milioni di dollari da utilizzare in progetti approvati da entrambi i paesi. L'accordo è stato firmato da Rao Hongwei, ambasciatore cinese in Ruanda, e Claudine Uwera, ministro di Stato in carica della pianificazione economica nel ministero della Finanza e della Pianificazione economica del Ruanda. La sovvenzione, come riferisce la stampa cinese, dovrebbe rispondere parzialmente alla domanda di fondi per un progetto stradale di 10 chilometri a Kigali che collegherà il centro della città, l'area di Masaka e la parte orientale del paese. Il progetto avrà un ruolo vitale nello sviluppo economico di Kigali: ridurrà il tempo di spostamento dei pendolari, riducendo le spese e gli incidenti, promuoverà l'ecosistema economico della città e presenterà una nuova occasione per sviluppare il container interno da deposito ed il centro logistico a Masaka, ha detto Rao durante la cerimonia di firma dell'accordo. (Cip)