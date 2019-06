Business news: Mongolia, Banca centrale mantiene tasso di interesse di riferimento immutato all'11 per cento

- La Banca centrale della Mongolia ha deciso di mantenere il tasso di interesse di riferimento immutato all'11 per cento. "Considerando l'ambiente economico esterno e l'attività economica interna, l'inflazione dovrebbe stabilizzarsi intorno all'8 per cento. Quindi abbiamo deciso di mantenere il tasso di interesse di riferimento fisso all'11 per cento per stabilizzare l'inflazione intorno al livello desiderato e mantenere la stabilità macroeconomica nel medio termine", ha comunicato Byadran lkhagvasuren, vicepresidente dell'istituzione. "La crescita economica della Mongolia ha ripreso forza. La crescita nell'industria mineraria ha superato le aspettative e gli investimenti diretti esteri nel paese sono aumentati nel primo trimestre di quest'anno", ha aggiunto Ikhagvasuren. Il prodotto interno lordo della Mongolia, paese asiatico ricco di risorse, è aumentato dell'8,6 per cento su base annua nel primo quarto del 2019, per un valore di circa 1,3 miliardi di dollari. (Cip)