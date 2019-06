Medio Oriente: Trump all'Iran, “sarò vostro amico se rinunciate al programma nucleare”

- Se gli iraniani rinunceranno al loro programma nucleare, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump diventerà il loro "migliore amico". Lo ha detto lo stesso capo della Casa Bianca parlando oggi ai giornalisti: “Non permetteremo all'Iran di ottenere armi nucleari e quando lo avranno accettato, diventeranno un paese ricco, saranno felici e io sarò il loro migliore amico. Spero che accada. Ma se i leader iraniani si comporteranno male, passeranno una bruttissima giornata", ha aggiunto Trump prima di recarsi alla residenza di Camp David, dove discuterà delle tensioni con Teheran con i suoi più stretti collaboratori. Nella notte tra il 19 ed il 20 giugno, un drone da ricognizione statunitense RQ-4 Global Hawk è stato abbattuto dalla contraerea dei “pasdaran” ed è precipitato in territorio iraniano. Un portavoce dei Guardiani della rivoluzione iraniana ha riferito che un altro velivolo, un ricognitore P-6 della Marina Usa, sarebbe stato “risparmiato” perché a bordo si trovano 35 militari. Washington, da parte sua, non ha confermato la notizia del secondo velivolo e ha negato che il drone volasse nello spazio aereo di Teheran. (segue) (Was)