Roma: "per una città aperta e solidale", movimenti per la casa e realtà sociali in corteo "invadono" le vie del centro

- Dopo aver percorso il centro storico di Roma il lungo corteo organizzato dai movimenti per la casa contro la politica degli sgomberi voluta dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, è arrivato in piazza Madonna di Loreto dove la mobilitazione si concluderà. Una mobilitazione che in particolare vuole scongiurare il rischio che venga messa la parola fine alle 22 occupazioni in cima alla lista del Viminale. Occupazioni per il Viminale, importanti realtà sociali per i manifestanti che lungo tutto il percorso del corteo hanno bersagliato il leader della Lega di cori e sfottò, come ad esempio il grande striscione con scritto 'Ridacce i 49 milioni e ti ridiamo Zorro'. Il riferimento, così come le maschere indossate da alcuni manifestanti, è all'aneddoto raccontato dallo stesso Salvini in un libro riguardo al furto del suo pupazzo di Zorro. Non è stata risparmiata nemmeno la sindaca di Roma Virginia Raggi: arrivato sotto a palazzo Senatorio i manifestanti hanno gridato 'Virginia, Virginia vieni a pescare con noi, ci manca il verme'. Alla manifestazione, chiusasi senza tensioni o scontri, hanno partecipato "migliaia di persone", come annunciato a gran voce dagli organizzatori. Fra le migliaia di persone anche molti con la maglietta del Cinema America per solidarietà dopo le recenti aggressioni.(xcol3)