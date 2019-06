Medio Oriente: Casa Bianca svela piano da 50 miliardi di dollari per la Palestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha annunciato quest’oggi un piano di investimenti e infrastrutture da 50 miliardi di dollari per sostenere il cosiddetto "piano di pace del secolo" in Medio Oriente. L’idea di fondo è quella di creare almeno un milione di posti di lavoro per i palestinesi con un mix di finanziamenti pubblici e privati. Il documento è stato pubblicato sul sito web della Casa Bianca in vista della conferenza “Pace per la prosperità”, prevista martedì 24 e mercoledì 26 giugno in Bahrein. Le crescenti tensioni regionali con l'Iran, tuttavia, minacciano di oscurare gli obiettivi dell'incontro. Il piano, inoltre, deve scontrarsi con il forte scetticismo sulla sua fattibilità e la pressoché totale opposizione dei palestinesi. Il programma d’investimento prevede progetti per 27,5 miliardi di dollari in Cisgiordania e Gaza e rispettivamente 9,1 miliardi, 7,4 miliardi e 6,3 miliardi per i palestinesi in Egitto, Giordania e Libano. I progetti spaziano dal settore sanitario, all’istruzione, all’energia, le risorse idriche, l’alta tecnologia, il turismo e l’agricoltura. "Generazioni di palestinesi hanno vissuto nelle avversità, ma il prossimo capitolo può essere caratterizzato dalla libertà e dalla dignità", ha riferito la Casa Bianca, definendo il piano "lo sforzo internazionale più ambizioso mai fatto fino ad oggi per il popolo palestinese". (Was)