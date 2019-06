Mauritania: elezioni presidenziali, affluenza al 30 per cento a metà giornata

- L'affluenza alle elezioni presidenziali in Mauritania ha raggiunto il 30 per cento alle ore 13. Lo ha reso noto su Facebook la Commissione elettorale indipendente mauritana (Ceni). Fonti dell’organismo elettorale hanno riferito all’agenzia di stampa “Sahara media” che la partecipazione alle urne è stata “buona” e ci si aspetta l’affluenza possa aumentare nel tardo pomeriggio, quando il caldo andrà a scemare. Circa 1,5 milioni di cittadini mauritani sono chiamati ad eleggere oggi un nuovo capo dello Stato in quella che dovrebbe essere la prima transizione pacifica del potere dall’indipendenza nel 1960. Il presidente Mohammed Ould Abdelaziz, infatti, lascerà l’incarico conquistato nel 2008 con un colpo di stato militare. Parlando dopo aver espresso il proprio voto, Abdelaziz ha invitato gli elettori a scegliere un "successore adatto" in grado di governare il paese "correttamente". (segue) (Cae)