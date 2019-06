Mauritania: elezioni presidenziali, affluenza al 30 per cento a metà giornata (2)

- Il capo dello Stato uscente ha auspicato che le elezioni diano "inizio a una nuova fase" per un migliore sviluppo del paese dell'Africa occidentale. "La Mauritania viene prima di tutto", ha detto Abdelaziz, invitando i connazionali a preservare i risultati ottenuti negli ultimi dieci anni. Allineato con le potenze occidentali e le monarchie del Golfo (Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti), nemico del Qatar e della Fratellanza musulmana, Abdelaziz lascia dietro di sé un'economia in ripresa dal 2017. Il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede una crescita di quasi il 6 per cento quest'anno, in rialzo dal 3,5 per cento nel 2018. L'economia dovrebbe essere sostenuta dalla produzione del mega giacimento di gas offshore “Greater Tortue” condiviso con il Senegal e sviluppato dalle compagnie Bp e Kosmos Energy. (segue) (Cae)