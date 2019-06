Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, domenica 23 giugno, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: alta pressione in nuovo rinforzo con correnti più secche da Nord. Splendida giornata di sole sul Nordovest, da mattino a sera. Temperature in calo nei minimi con clima mattutino più fresco, massime in ripresa ma con caldo senza troppi eccessi. Venti inizialmente settentrionali, poi a regime di brezza. Mar Ligure in prevalenza poco mosso. (Rpi)