Business news: Cina, prezzi delle case in 70 città sono stabili a maggio

- I prezzi delle case in 70 grandi città cinesi hanno continuato a stabilizzarsi, nonostante i lievi aumenti a maggio, secondo quanto riferito dall'Ufficio Nazionale di Statistica cinese (Nbs). I nuovi prezzi delle case in quattro città di primo livello - Pechino, Shanghai, Shenzhen e Canton - sono aumentati dello 0,3 per cento mese su mese a maggio, in calo rispetto allo 0,6 per cento di aprile, ha detto l'Nbs. I prezzi delle nuove case sono saliti dello 0,8 per cento a maggio rispetto al mese precedente in 31 città, di secondo livello e 35 città di terzo livello. Nel frattempo, i prezzi delle case rivendute hanno visto una crescita più lenta o piatta rispetto a un mese prima nelle città cinesi, mostrando alcuni segnali di raffreddamento. I prezzi delle case rivendute in quattro città di primo livello sono aumentati dello 0,1 per cento mese su mese a maggio, in calo di 0,3 punti percentuali rispetto a un mese fa, mentre quelli delle città di secondo livello hanno registrato un aumento mensile dello 0,5 per cento, restando dallo 0,6 per cento crescita in aprile. (Cip)