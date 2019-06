Business news: Pechino pubblica principi di governance delle Ia di prossima generazione

- Un comitato professionale alle dipendenze del ministero della Scienza e della tecnologia cinese ha emanato i principi della governance di intelligenza artificiale (Ia) di prossima generazione. Xue Lan, decano dello Schwarzman College e direttore del comitato professionale nazionale della Cina sulla governance Ia di prossima generazione, ha spiegato che i principi sono stati introdotti per coordinare meglio lo sviluppo e la governance della tecnologia in espansione e per garantire che l'Ia sia sicura, controllabile e affidabile. (Cip)