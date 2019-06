Etiopia-Italia: viceministro Del Re visita il sito archeologico di Axum

- Il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha svolto una visita in Tigray per recarsi al sito archeologico di Axum. La missione, riferisce una nota, è stata molto apprezzata dal primo ministro etiopico, Abiy Ahmed Ali, che pochi giorni prima si era recato egli stesso ad Axum, e dalle autorità del Tigray. Gli obelischi di Axum hanno un altissimo valore storico archeologico e simbolico per l'Etiopia. L'Italia ne riconosce la grande rilevanza e per questo la Vice Ministra si è impegnata a fornire il necessario sostegno tecnico per la tutela e conservazione del sito patrimonio dell'Unesco. Il viceministro Del Re ha preannunciato alle Autorità locali l'invio entro pochi giorni di un team di esperti dall'Italia per un'analisi delle necessarie misure da adottare per preservare l'integrità e la stabilità degli obelischi. Uno dei più grandi e pregevoli obelischi di Axum (il cd n. 2) fu portato in Italia durante il regime fascista e nel 2005 restituito alle autorità etiopiche e ricollocato nel sito originario. Axum è meta di decine di migliaia di turisti da tutto il mondo.(Com)