Business news: Nepal-India, completata la costruzione dell'oleodotto transfrontaliero

- I lavori per costruire il primo oleodotto transfrontaliero in Asia meridionale, che collegherà Motihari in India e Amlekhgunj in Nepal, sono stati completati. L'oleodotto copre una distanza di 70,2 chilometri. L'ingegnere del progetto di estensione dell'oleodotto Simara Shared Poudel ha confermato che l'esame tecnico è in corso. "I test idrici, la radiografia dei tubi uniti mediante saldatura, il controllo a raggi x dei punti in cui i tubi sono stati saldati e la rimozione della ruggine dai tubi sono iniziati mentre venivano completati i lavori di costruzione dell'oleodotto", ha detto Poudel. I lavori per collocare il tratto di oleodotto da Motihri a Raxaul sul lato indiano, lungo 32,65 chilometri, sono stati completati un mese fa. Anche i lavori per la collocazione dei tubi da Raxaul ad Amlekhgunj, per la distanza di 37,25 chilometri sul lato nepalese, sono terminati. (Inn)