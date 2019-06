Business news: UnionPay ottiene approvazione per attività di compensazione delle carte bancarie

- L'operatore cinese China UnionPay ha ricevuto il via libera dalla banca centrale del paese per condurre attività di compensazione delle carte bancarie. Un certificato di approvazione è stato concesso alla società, la cui domanda ha superato la revisione ufficiale, ha riferito la Banca del popolo cinese in una dichiarazione sul proprio sito web. Fondata nel 2002, China UnionPay è l'unico operatore di rete di carte bancarie del paese e il primo operatore di mercato ad ottenere l'approvazione ufficiale, da quando la Cina ha annunciato un meccanismo basato sull'approvazione per l'accesso al mercato alla compensazione delle carte bancarie nel 2015. Lo scorso novembre la Cina ha approvato la richiesta di preparazione da parte di una joint venture con American Express per la creazione di un'istituzione di compensazione e regolamento di carte bancarie, un passo avanti nell'apertura finanziaria del paese. Nella nota dell'istituto di credito si legge inoltre che la banca centrale proseguirà l'accesso al mercato delle carte di credito in linea con le leggi correlate, migliorerà il relativo quadro normativo e salvaguarderà i legittimi diritti e interessi degli stakeholder. (Cip)