Business news: ministero Commercio cinese annuncia dazi antidumping su importazioni prodotti di Epdm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Commercio cinese ha annunciato l’apertura di un'inchiesta antidumping sui prodotti importati di etilene propilene diene monomero (Epdm) dagli Stati Uniti, dalla Corea del Sud e dall'Unione Europea. L'inchiesta si dovrebbe concludere entro il 19 giugno 2020 e potrebbe, in circostanze particolari, essere estesa al 19 dicembre 2020, secondo quanto dichiarato dal Moc.L' Epdm è ampiamente utilizzato come materia prima per realizzare ricambi auto, fili, cavi e altri prodotti industriali. (Cip)