Nord Macedonia-Grecia: oggi a Skopje prima riunione plenaria gruppo internazionale esperti

- Si è svolta oggi a Skopje la prima riunione plenaria del gruppo internazionale di esperti formato a seguito dell’accordo di Prespa, che ha sancito la normalizzazione delle relazioni fra Macedonia del Nord e Grecia. Secondo quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri ellenico, a presiedere la riunione sono stati il capo delegazione greco Photini Pazartzis e l’omologo macedone, Gjorgji Filipov. Tenendo conto delle dichiarazioni delle precedenti riunioni tenutesi informato ristretto a Skopje ea Salonicco, le due delegazioni si sono scambiate delle opinioni e hanno discusso il regolamento interno per il funzionamento del gruppo internazionale di esperti. I copresidenti hanno convenuto che la prossima riunione si terrà ad Atene, in una data da stabilire, preferibilmente nella prima settimana di novembre 2019. Il gruppo internazionale di esperti incoraggia le comunità imprenditoriali di entrambi i paesi a iniziare il loro dialogo nello spirito dell'accordo Prespa.(Mas)