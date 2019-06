Colombia: assassinata attivista sociale a Tierralta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 6 aprile il Consiglio regionale indigeno di Cauca (Cric), l’Organizzazione nazionale indigena della Colombia (Onic) e il governo colombiano hanno raggiunto un accordo provvisorio per rimuovere il blocco stradale sulla via Panamericana tra Cali e Popayan, dopo 27 giorni di proteste per la carenza di cibo e carburante in diverse città del sud-ovest del paese. L’intesa apriva la strada all’istituzione di una commissione speciale composta da rappresentanti del governo e dei popoli indigeni per elaborare un piano per investire 250 milioni di dollari in abitazioni, sanità, attività produttive, infrastrutture rurali e altri progetti. Lo scorso marzo le Nazioni Unite denunciavano che nel 2019 sono almeno 29 i casi registrati di assassinii di leader sociali. (segue) (Mec)