Ex Ilva: Bellanova (Pd), da Governo silenzio assordante, Taranto sul baratro

- “Forse non tutti hanno ancora ben chiaro l’enorme baratro su cui è affacciata Taranto. Di certo non l’ha capito il ministro Di Maio che ancora oggi non mette intorno al tavolo le parti, non risponde alle ripetute segnalazioni dei rappresentanti dei lavoratori, non convoca l’impresa, non risponde in Parlamento alle nostre interrogazioni. Eppure ieri nel corso dell’Assemblea nazionale di FederMeccanica svoltasi in quella che ancora adesso è la più grande acciaieria europea, questo allarme è risuonato in tutta la sua gravità. Tanto forte l’allarme quanto assordante il silenzio e l’assenza di Governo, rappresentanti istituzionali, politica”. Così la senatrice del Pd Teresa Bellanova, ieri unica parlamentare presente all’Assemblea nazionale di Federmeccanica svoltasi a Taranto. “Sarebbe stato importante che la giornata di ieri rappresentasse un’occasione di riflessione congiunta per tutti coloro che svolgono funzioni di governo e per chi ha a cuore il futuro del Paese e del Mezzogiorno - ha proseguito Bellanova -. Non a caso accadeva in quella che ancora oggi è una importantissima roccaforte dell’aristocrazia operaia italiana e meridionale. Per ribadire, almeno per quanto mi riguarda, che coniugare salute e occupazione, ambiente e lavoro è doveroso ed è possibile. E che questa deve essere la stella polare per chi fa impresa e per chi oggi ha funzioni e responsabilità di governo. Perché la tutela dell’ambiente e della salute non si fa con le chiacchiere, né bastano le chiacchiere per difendere l’interesse nazionale”. (segue) (Ren)