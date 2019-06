Cannabis: Gallinella (M5s), bene chiarezza su limite Thc. Al lavoro per utilizzo alimentare e cosmetico

- "Come abbiamo più volte ribadito occorre chiarire normativamente l'uso alimentare e cosmetico dei prodotti derivanti dalla canapa sativa. Dopo la pronuncia della Cassazione dello scorso 30 maggio, il Tribunale del Riesame di Genova ha stabilito che si possono mettere in commercio prodotti privi di ‘efficacia drogante’, identificando questa con un livello di Thc non superiore allo 0,5. Giunto questo importante elemento di chiarezza, possiamo riprendere i lavori in Commissione Agricoltura per definire quali regole di sicurezza, salubrità e tracciabilità vanno applicate a questi derivati. Lasciamo fuori dal nostro lavoro l'uso ludico e terapeutico, che sono altre materie e riguardano altre specie di canapa". Lo ha affermato in una nota il presidente della commissione Agricoltura della Camera e deputato del Movimento 5 stelle, Filippo Gallinella. (Ren)