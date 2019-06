Sud: Labriola (FI), è in caduta libera. Governo passi da parole a fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati Eurostat confermano che Il Sud è in piena emergenza mentre il Premier Conte ripete una ovvietà sentita ormai troppe volte: se non riparte il Sud, l'Italia non uscirà dalla crisi". Lo ha dichiarato in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. "In sintesi il Mezzogiorno arranca sul fronte infrastrutture e lavoro ma anche su quello dell'educazione – ha spiegato -. I 'neet', coloro che non studiano e non cercano lavoro, sono il 35,5% nella fascia di età tra i 15 e 34 anni. Sono dati drammatici per un Sud in caduta libera e il governo non sembra assolutamente in grado di affrontare il gigantesco problema. Il nostro Meridione è un malato cronico che deve essere curato con una terapia d'urto perché come sappiamo mancano infrastrutture, ospedali, dilaga illegalità, le imprese sono svantaggiate rispetto a quelle del nord, il turismo non decolla”. “Inoltre – ha incalzato la deputata azzurra - chi può e vuole studiare abbandona la propria terra, che rimane così priva di nuove energie. Bisogna intervenire urgentemente con una terapia d'urto: servono investimenti pubblici e privati per le infrastrutture, bisogna puntare al massimo sul turismo”. “Il Governo dovrebbe darsi una mossa e occuparsi anche del Sud, passando dalle parole, poche e vuote, ai fatti", ha concluso Labriola. (Ren)