Maltempo: Granelli, canale scolmatore potenziato e attivato per tempo

- L'assessore alla mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli, ha chiarito, in un lungo post su Facebook, cosa sta realizzando l'amministrazione comunale per affrontare "un problema vecchio di 40 anni" ovvero la situazione dell'esondazione del Seveso e del Lambro. "Oggi le esondazioni sono state brevi: 20 e 50 minuti, e che non ne capitano più così tante. Merito del canale scolmatore, potenziato e attivato per tempo, merito di una buona capacità di assorbimento del tratto tombinato di Milano e di un Piano di protezione civile che si attiva in anticipo. Ma questo non basta. Abbiamo bisogno che il Piano per il Seveso approvato nel 2015 con Governo, Regione, AIPO, Comune di Milano, divenga in fretta realtà, e superi i continui ricorsi e rallentamenti che già ci hanno fatto perdere due anni di tempo". "Sono contento che Comune di Milano e MM abbiano terminato e validato il progetto esecutivo della vasca di Milano Parco Nord, una vasca ampia 37.000mq ma che restituirà al parco 90.000mq di nuove aree, progetto esecutivo che settimana prossima verrà presentato al Commissario governativo (Regione Lombardia) per il decreto di approvazione, così che MM potrà pubblicare la gara quanto prima e poi nel 2020 far partire i lavori - ha proseguito Granelli - Sono contento che Regione Lombardia e AIPO stiano per approvare i progetti esecutivi delle aree golenali di Cantù e della vasca di lentate sul Seveso così che le gare potranno partire questa estate e nel 2020 i lavori anche per queste opere. Insomma, se nessun’altro decide di mettere i bastoni fra le ruote con ricorsi e controricorsi, nel 2022 potremmo avviare un sistema con 3 vasche e le aree golenali. E sono anche contento che si stia lavorando per depurare le acque del Seveso con l’applicazione dell’accordo e con gli interventi dei servizi idrici e fognari dei gestori CAP e Brianza acque". In un messaggio pubblicato poco tempo prima su Facebook, l'assessore ha fatto anche riferimento all'impiego di forze per gestire la situazione di oggi: "Nel Municipio 8 numerosi interventi nelle strade e sottopassi delle aree di via Cogne, Pacuvio, Negrotto, Mambretti, soprattutto stamattina, poi proseguiti nel pomeriggio per i due sottopassi e soprattutto quello di Pacuvio/Negrotto - ha concluso Granelli - Nel Municipio 8 sono state impiegate 6 squadre di protezione civile e 2 di AMSA con 8 pompe. Altro sottopasso che ha visto l'impegno delle squadre di protezione civile è quello di Astesani/Comasina". (com)