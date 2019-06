Business news: presidente Huawei Ren, azienda non ha piani di licenziamento di massa

- Il gigante tecnologico cinese Huawei non dividerà né venderà le sue attività commerciali tradizionali, e non ha allo studio alcun piano di licenziamento di massa, ha dichiarato il fondatore presidente dell'azienda, Ren Zhengfei. Ren ha fatto le sue osservazioni durante un dialogo con il futurista statunitense George Gilder e Nicholas Negroponte, co-fondatore del Media Lab dell'Istituto di tecnologia del Massachusetts, presso la sede di Huawei a Shenzhen. Nel rispondere a una domanda sul piano di Huawei di vendere la sua business unit per cavi sottomarini, Ren ha detto che la società desiderava da tempo vendere questo business, e che la decisione non è dunque legata alla campagna di boicottaggio Usa ai danni della compagnia, quanto alla sua scarsa rilevanza della divisione per le attività commerciali della società. "Huawei metterà più dipendenti nelle attività commerciali tradizionali", ha spiegato Ren, sottolineando che l’azienda non ha un piano di licenziamento di massa per il futuro. (Cip)