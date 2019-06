Mauritania: elezioni polizia disperde protesta sostenitori candidato dell'opposizione Mauloud

- La polizia mauritana ha disperso oggi una protesta dei sostenitori del candidato presidenziale Mohamed Ould Mauloud, figura storica dell'opposizione, a Tevragh Zeina, sobborgo della capitale Nouakchott. Circa 1,5 milioni di cittadini mauritani sono chiamati ad eleggere oggi un nuovo capo dello Stato in quella che dovrebbe essere la prima transizione pacifica del potere dall’indipendenza nel 1960. Il presidente Mohammed Ould Abdelaziz, infatti, lascerà l’incarico conquistato nel 2008 con un colpo di stato militare. Tuttavia, secondo l'agenzia di stampa "Sahara Media", i sostenitori di Mauloud hanno denunciato delle violazioni del processo di voto: qualcuno, in particolare, avrebbe votato senza esibire le tessere elettorali. La protesta a Tevragh Zeina ha causato la sospensione del processo di voto per 45 minuti, prima dell'intervento della polizia antisommossa che ha disperso i dimostranti. In precedenza, il candidato presidenziale ed ex primo ministro Sidi Mohamed Ould ha denunciato che ad alcuni suoi rappresentanti sarebbe stato negato l'accesso ai seggi elettorali. "Qualche funzionario ha abusato del proprio potere per influenzare i seggi", ha detto Boubacar, aggiungendo che "i mauritani sono pronti per la democrazia e non accetteranno che i risultati siano alterati". L’ex primo ministro del governo di transizione (2005-2007) ha invitato le autorità a vigilare sulle operazioni di voto per impedire frodi e violazioni. (segue) (Cae)