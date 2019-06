FI: Bernini, non saremo mai il partito dell'avventurismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io sono convinta che per Forza Italia non esista alternativa al centrodestra e all'alleanza con la Lega: quella è la prospettiva e quello è anche il confine giustamente tracciato da entrambi i coordinatori reggenti”. Lo ha dichiarato in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. “Da forza liberale quale siamo, però, è anche necessario fare subito chiarezza sulla politica economica, che deve essere sicuramente modificata perché Berlusconi per primo mise in guardia dalle conseguenze sciagurate dell'austerity a senso unico – ha spiegato -. Ma da liberali che vogliono bene all'Italia abbiamo anche il dovere di dire alto e forte che per noi sono inaccettabili l'esplosione del deficit per finanziare le promesse elettorali, i minibot usati come spauracchio di una moneta parallela, le dichiarazioni secondo cui il default del debito sovrano non esiste perché sarebbe un mostro creato dall'Ue, l'attacco al tesoro della Banca d'Italia e, in fin dei conti, tutta la narrazione sottintesa, secondo cui l'uscita dall'euro sarebbe la soluzione di tutti i mali del Paese”. “Forza Italia non sarà mai il partito dell'avventurismo", ha concluso Bernini. (Ren)