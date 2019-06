Roma: manifestanti vicino Viminale con striscione contro Salvini, "sceriffo tutto decreti, selfie e distintivo"

- Flash mob dei movimenti per la casa a pochi metri dal Viminale. Un gruppo di partecipanti al corteo contro gli sgomberi si è staccato dal lungo serpentone diretto a piazza Madonna di Loreto per una breve azione dimostrativa nei pressi della 'casa' del ministro Matteo Salvini. Ed è proprio il leader della Lega il bersaglio del cartellone esposto dinanzi a ministero e che recita "Salvini sceriffo tutto decreti, selfie e distintivo". Accanto alla scritta l'immagine del ministro con in una mano un cellulare e nell'altra dei fogli con scritto 'decreti'. (xcol3)