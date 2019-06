Maltempo: Comazzi (Fi) su Seveso, da giunta Sala assenza di pianificazione

- Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commenta in una nota il maltempo che ha colpito Milano: “Come ogni anno basta un temporale più violento della media per provocare l’esondazione del Seveso, con tutti i danni e i disagi per i residenti che questo fenomeno comporta”. “Per anni abbiamo sollecitato la giunta Sala, chiedendo loro di effettuare una costante e scrupolosa pulizia dei pozzetti e di elaborare studi per effettuare i dovuti adeguamenti urbanistici e infrastrutturali. A distanza di anni, la negligenza porta sempre ai medesimi risultati: a farne le spese sono i milanesi, che devono fare i conti con cantine allagate e strade trasformate in torrenti. La sinistra - prosegue Comazzi - farebbe bene a leggere la nota diffusa oggi da Legambiente, dove viene spiegato che “non è normale” che un temporale sì violento ma circoscritto a un’area limitata causi ben due esondazioni in rapida successione. Speriamo che l’assessore Granelli - conclude -, ascolti le parole di Barbara Meggetto (presidente Legambiente Lombardia), che mette in luce la necessità di programmare e realizzare interventi per ripristinare la funzionalità idraulica del territorio. Quanti altri allagamenti occorrono affinché la sinistra impari la lezione?". (com)