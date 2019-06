FI: Gelmini, positivo nuovo corso ma non si traduca in grande ipocrisia

- "Il nuovo corso di Forza Italia è positivo e salutare. A patto che non si traduca in una grande ipocrisia. Serve un confronto costruttivo sul futuro dell'Italia, non basta dividere il campo in due tifoserie o comitati elettorali. Forza Italia deve tornare a essere centrale per esercitare la vera forza trainante del Paese: questa è la sfida e per vincerla servono idee forti e autonomia. Solo così faremo gli interessi dell'Italia". Così sulla sua pagina Facebook, Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, pubblicando una foto della conferenza stampa di questa mattina a Brescia, insieme al senatore Adriano Paroli, al coordinatore provinciale Alessandro Mattinzoli e al coordinatore cittadino Paolo Fontana. (Ren)