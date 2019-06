Diritti: a Frosinone sfila il Lazio pride. Organizzatori, 8.000 presenze, lanciato grido di libertà

- "Un Pride molto importante per Frosinone e per il Lazio. Oggi abbiamo dato una risposta a chi nega diritti alle persone lgbt, a chi fa azioni di bullismo, e chi non riconosce la realtà lgbt (lesbiche, gay, bisex e trans) in provincia. Con il Pride di oggi abbiamo lanciato un grido di libertà, contro certa politica che ci vuole muti e ci ostacola, non ci fermeremo ad oggi, sicuri che il percorso del Lazio Pride continuerà nel 2020 con lo stesso intento di aiutare gli ultimi". Lo dichiara, in una nota, Fabrizio Marrazzo, portavoce Lazio Pride "Il Lazio pride è nato dall'esigenza di mettere al centro del percorso associativo le esigenze della provincia – dichiara Anna Claudia Petrillo portavoce Lazio Pride – Siamo partiti da Latina, per poi spostarci ad Ostia, e oggi siamo a Frosinone, tutti territori difficili, a dimostrare che l'Orgoglio Ciociaro è anche orgoglio lgbt, continueremo in altre province, la marcia per i diritti non si ferma". "Importante che questo Pride è stato dedicato alle persone trans - dichiara Richard Bourelly portavoce Lazio Pride - proprio a 50 anni da Stonewal che dove è partito tutto grazie a due donne trans Sylvia Rivera, Marsha P. Johnson. Infatti, testimonial dell'evento è stata Claudia Ferri, donna transessuale di Sora e famosa make up artist a cui Anna Tatangelo dedico un brano che arrivò secondo a Sanremo". Oltre 8000 persone, secondo gli organizzatoti stanno sfilando prendendo parte al Pride nel capoluogo ciociaro. (Com)