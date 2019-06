Regeni: Fratoianni (Si), leghisti codardi inventano scuse per togliere striscioni "impolverati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cosa che più colpisce nelle giustificazioni dei podestà leghisti che via via tolgono in questi giorni gli striscioni per Giulio Regeni è la meschinità. Non hanno il coraggio di dire quello che pensano e cioè che ‘non ci interessa per niente che si arrivi a trovare i responsabili delle torture e dell'omicidio di un ragazzo, nostro concittadino’ e allora si inventano le cose più strampalate". Lo ha dichiarato in una nota Nicola Fratoianni di Sinistra italiana dopo la notizia che anche il Comune di Sassuolo in provincia di Modena ha rimosso lo striscione per Giulio Regeni. "Le giustificazioni odierne del neosindaco di Sassuolo sono ridicole – ha proseguito l'esponente della sinistra - 'striscione impolverato', 'una vicenda non più attuale'. Questi leghisti sono semplicemente dei codardi”. “Ora mi auguro che a Sassuolo nei prossimi giorni – ha concluso Fratoianni - siano tanti i balconi contrassegnati dallo striscione giallo di Amnesty , sarebbe l'unica vera risposta civile e il miglior modo per ricordare e rispettare Giulio”. (Ren)