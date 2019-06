Fondi Ue: Boccia (Pd) a Lezzi, su Sud fallimento totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rispondere alla ministra Lezzi è un esercizio non semplicissimo perché c'è sempre la percezione che capisca una cosa per l'altra. Con il provvedimento che lei stessa ha ammesso di aver approvato nel decreto crescita ha certificato e confermato il danno fatto al sud in questi mesi, considerandolo nel 2019 una parte del paese con il calendario di 8 mesi anziché 12. Il bonus per l'occupazione al sud, lo ribadisco, era normato per 12 mesi ma nei primi 4 non lo hanno erogato. Se solo avesse vissuto almeno un giorno della sua vita in un'azienda con responsabilità gestionali, saprebbe che gli imprenditori programmano e attuano se ci sono certezze”. Così Francesco Boccia, deputato ed economista del Pd, ha risposto su Facebook al ministro Lezzi. “Ha in mente il numero di aziende che comunque non hanno assunto a causa di quell'errore? Il 90% - ha incalzato -. Dire oggi che chi ha assunto il primo gennaio può ottenere quella decontribuzione è come scoprire l'acqua calda. Il problema è che a causa del loro errore le imprese sono state ferme. Ora è possibile, bene. Speriamo che le imprese possano tornare a investire anche in beni strumentali visto che con il Governo della Lezzi hanno smesso di farlo”. (segue) (Ren)