Fondi Ue: Boccia (Pd) a Lezzi, su Sud fallimento totale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Poi – ha proseguito -, se ogni tanto avesse un minimo di onestà intellettuale, dovrebbe ammettere che per il momento sull'occupazione al sud si è limitata a fare quello che avevano fatto i governi precedenti e che ci aspettiamo queste straordinarie misure nuove di cui ogni tanto parla ma che nessuno ha mai visto”. “Sul suicidio politico fatto, invece, dalla Lezzi su Tap e Ilva – ha rincarato Boccia -, parlano direttamente i loro sostenitori che li contestano ogni volta che mettono piede nel Salento e a Taranto. Anziché passare il sabato davanti a Facebook ad offendere chi fa opposizione nel merito cerchi di trascorrere il suo tempo al Ministero provando a sostenere le nostre proposte di finanziamento del tempo pieno in tutte le suole del sud, sostenendo le nostre proposte di riduzione delle tasse sul lavoro fino a 8100 euro l'anno a lavoratore, così come aveva fatto il Pd negli anni 2015-2017 e faccia con noi le battaglie ambientali sulla decarbonizzazione integrale”. “Cara ministra – ha concluso -, come ricordava Socrate nei nostri comuni (spero) studi adolescenziali, credere di sapere quello che non si sa non è veramente la più vergognosa forma di ignoranza? Buon lavoro e quando inizierà ad ascoltare le opposizioni anziché provocarle e offenderle forse avrà fatto una prima vera azione costruttiva per il nostro caro Mezzogiorno e per la sua stessa credibilità". (Ren)