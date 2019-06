Roma: Pica (Fiepet-Confesercenti), aprire tavolo concertazione per risolvere emergenza rifiuti e tpl

- "Dopo il 'Future Tourism Roma' del 3 giugno scorso, organizzato egregiamente da Roma Capitale nella persona dell'assessore al Commercio Carlo Cafarotti, Town meeting per elaborare il 'Piano strategico del turismo, era emerso che l’80 per cento - su una platea di 150 esperti del settore turistico - aveva chiesto un miglioramento della città sotto il profilo dell’immagine e del decoro urbano. Dopo il nostro video denuncia sullo stato di abbandono e sul degrado in cui è avvolta la Capitale – a cui si aggiungono le continue lamentele degli operatori commerciali - chiediamo all’assessore Cafarotti di convocare un tavolo di concertazione urgente insieme all’assessorato all’Ambiente per elaborare il prima possibile una strategia che porti Roma fuori dall’emergenza rifiuti. Un tavolo che preveda anche la partecipazione dell’Assessorato alla mobilità al fine di accelerare la riapertura delle stazioni metro chiuse da gennaio". È quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti. (Com)