Russia-Georgia: aggrediti giornalisti russi a Tbilisi, Mosca chiede garanzie di sicurezza

- La Georgia deve garantire la sicurezza incondizionata dei cittadini russi in Georgia. È quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri di Mosca a seguito di un’aggressione ai danni di alcuni giornalisti russi oggi a Tbilisi. All'inizio della giornata, i media russi hanno riferito che un gruppo di nazionalisti georgiani avrebbe aggredito una troupe dell'emittente russa “Rossija 24” a Tbilisi. "Chiediamo che le autorità georgiane garantiscano la sicurezza incondizionata dei giornalisti russi e dei cittadini della Federazione Russa che sono presenti sul territorio della Georgia e, in generale, ci aspettiamo una risposta adeguata da parte delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni non governative competenti, in particolare dal rappresentante Osce per la libertà dei media H. Desir", si legge nella nota. (segue) (Rum)