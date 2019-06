Roma: comandante Di Maggio riconfermato guida corpo Polizia locale, "grazie a Raggi per fiducia accordata"

- "Ringrazio la sindaca Virginia Raggi, che mi ha accordato la fiducia prolungando di un altro anno il mio mandato alla guida del Corpo di Polizia locale di Roma Capitale, così come l'assessore al personale Antonio De Santis per le belle parole che ha speso nei miei confronti". Così in una nota il comandante generale della Polizia locale di Roma Capitale, Antonio Di Maggio. "Questo incarico - aggiunge - sarà senza oneri da parte dell'amministrazione comunale: come sempre il mio impegno sarà costante per il rinnovamento del Corpo, sia a fianco dei colleghi con cui ho lavorato in questi anni, sia per tutti gli agenti neo assunti, con la convinzione che la Polizia locale sarà la loro vita e il loro futuro. Nonostante le critiche che ci vengono rivolte tutti i giorni noi andiamo avanti, perché siamo consapevoli di aver affrontato sfide importanti per la tutela della nostra città e dei suoi abitanti e tante altre ce ne saranno nei prossimi mesi, con attività sul fronte dei rifiuti ed al contrasto di ogni tipo di illegalità".(Com)