Lega: Fontana, solidarietà a Barberi. Scritte contro di lei atto vergognoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà a Matilde. Non mollare e non ti curare di questi attacchi vergognosi. Un grande in bocca al lupo per i tuoi esami. Siamo con te!". Così in un post su Facebook il ministro della Famiglia e delle Disabilità Lorenzo Fontana, vicesegretario federale della Lega, commentando la scritta anonima apparsa sui muri del liceo di San Miniato (Pisa) dove studia la neoeletta consigliere comunale della Lega a Montaione, Matilde Barberi. (Ren)