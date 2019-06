Flat tax: Portas (Pd), Salvini punta a scontro con il M5s

- “Matteo Salvini prima lega la sopravvivenza del Governo ad ipotetici 10 miliardi per fare la Flat tax, poi i 'fanta' miliardi diventano 15. L'impressione è che il leader del Carroccio alzerà sempre più l'asticella pur di continuare a fare propaganda e creare l'incidente con il M5s. Come al solito, di governare non se ne parla. Anche per oggi, al bene del Paese pensano domani”. Così in una nota Giacomo Portas (Pd), leader dei moderati. (Ren)