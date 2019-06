Ex Ilva: Bellanova (Pd), da Governo silenzio assordante, Taranto sul baratro (2)

- “Deve essere chiaro a tutti: quanto approvato con la fiducia ieri alla Camera nel Decreto crescita non cancella un’immunità penale perché l’immunità non c’è mai stata – ha precisato -. Piuttosto impedirà e vanificherà, per come è articolata la norma e per il miserabile can can elettorale che il Movimento 5 stelle ci ha ricamato intorno, l’ambientalizzazione di Taranto e il programma completo delle bonifiche, quelle del raggio interno all’Ilva e quelle altrettanto determinanti del raggio esterno”. “La migliore premessa perché Taranto si trasformi in un cimitero industriale e in una bomba ecologica a cielo aperto – ha evidenziato -. Altro che Bagnoli 2, molto peggio! Per impedirlo, noi abbiamo lavorato giorno e notte finché non siamo stati certi che il miliardo sequestrato ai Riva si traducesse in risorse per l’As da investire nelle bonifiche”. “E abbiamo lavorato con impresa e rappresentanze sindacali fino al giugno 2018 al Mise – ha sottolineato la senatrice -, non mancando un incontro e rispondendo sempre a qualsiasi sollecitazione delle parti, su un Piano di ambientalizzazione del valore complessivo di circa 2miliardi e mezzo”. “Quello in atto è un progetto criminale forse non ancora ben chiaro a tutti – ha concluso Bellanova - Quando si comincerà a intravederne gli esiti devastanti nessuno potrà dire di non essere stato avvertito”. (Ren)