Ex Ilva: labriola (FI), sei ministri a Taranto? Inutile passerella

- Lunedi a Taranto 6 Ministri 5 stelle? Inutile passerella. Di Maio una volta per tutta ci faccia capire se ha intenzione di chiudere l'Ilva, mettendo in fuga ArcelorMittal, o prevede che ci sia un decreto tra giugno e settembre, mese nel quale decade l'immunità, per inserire lì una proroga? Allo stato dell'arte c'è una gestione superficiale del dossier Ilva, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Da quando il Ministro ha iniziato a leggere il dossier Ilva che ha creato solo pasticci, ha parlato di gravi irregolarità, si è rivolta ad Anac, si è rivolto all'avvocatura dello Stato, si è creato l'alibi perfetto e poi è scappato a gambe levate. L'atteggiamento di tutto l'esecutivo su Ilva è da condannare: i ministri si sono comportati come se avessero venduto una fabbrica di caramelle, piuttosto che una azienda strategica per il Paese, che vale 1% del Pil, che ha gravi problemi strutturali". Così, in una nota, Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. "Sono mesi che chiediamo informative urgenti, audizioni in commissione, confronti politici su uno stabilimento malato. Oggi possiamo affermare che il rilancio dell'azienda tanto decantato dal Pd, non si è avverato e il piano del M5S per risolvere le noti dolenti di un territorio malato è fallito prima di iniziare. Il vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio, il ministro per il Sud Barbara Lezzi Lezzi, la responsabile della Salute Giulia Grillo, quello dell'Ambiente Sergio Costa all'Ambiente, quello ai Beni Culturali Alberto Bonisoli ed anche la titolare della Difesa Elisabetta Trenta, lunedì si chiuderanno in Prefettura a perdere tempo? Andassero in giro a respirare l'aria, a vedere in che stato sono ridotti i nostri ospedali, andassero in giro a toccare il depauperamento di un territorio, le mancate bonifiche del Mar Piccolo, così come le bellezze da far emergere e su cui puntare, il resto è solo propaganda. Di Maio tenga presente che se vuol chiudere l'Ilva non può derogare la responsabilità agli acquirenti ma deve prendersi la responsabilità politica delle sue azioni: noi i lo aspettiamo in aula, in Commissione ovunque voglia. Forza Italia c'è", ha concluso.(Ren)